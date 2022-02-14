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Hangi adda bir ağaç vardır? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan ağaç sorusunun cevabı

Her pazar günü ATV'de ekranlara gelen Milyoner yarışmasında yarışmacılar birbirinden ilginç sorularla karşılaşıyorlar. Bu haftaki bölümde bir yarışmacıya 'Hangi adda bir ağaç vardır? ' sorusu yöneltildi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan ağaç sorusunun cevabı haberimizin içeriğinde yer alıyor...

Hangi adda bir ağaç vardır? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan ağaç sorusunun cevabı

Ekranların en uzun soluklu yarışması olan Kim Milyoner Olmak Yarışması'nda yarışmacılar bilgi ve kültürleriyle çıkabildikleri en yüksek seviyeye çıkmaya çalışıyorlar. Yarışmada sorular ilerledikçe sorular da bir o kadar zorlaşıyor. Bu haftaki bölümde sorulan bir soru ise izleyiciler açısından da merak uyandırıcıydı. Yarışmacıya sorulan 'Hangi adda bir ağaç vardır?' sorusunun cevabı haberimizin içeriğinde yer alıyor. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan ağaç sorusunun cevabı...

Hangi adda bir ağaç vardır? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan ağaç sorusunun cevabı

'HANGİ ADDA BİR AĞAÇ VARDIR?' SORUSUNUN CEVABI

Hangi adda bir ağaç vardır? sorusunun şıkları şu şekildeydi:

A - Avize Ağacı

B - Lambader Ağacı

C - Far Ağacı

D - Abajur Ağacı

Doğru cevap A şıkkı Avize Ağacı olacaktı.

Hangi adda bir ağaç vardır? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan ağaç sorusunun cevabı

Oğuz Büber
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