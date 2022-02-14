Hangi adda bir ağaç vardır? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan ağaç sorusunun cevabı

Ekranların en uzun soluklu yarışması olan Kim Milyoner Olmak Yarışması'nda yarışmacılar bilgi ve kültürleriyle çıkabildikleri en yüksek seviyeye çıkmaya çalışıyorlar. Yarışmada sorular ilerledikçe sorular da bir o kadar zorlaşıyor. Bu haftaki bölümde sorulan bir soru ise izleyiciler açısından da merak uyandırıcıydı. Yarışmacıya sorulan 'Hangi adda bir ağaç vardır?' sorusunun cevabı haberimizin içeriğinde yer alıyor. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan ağaç sorusunun cevabı...

'HANGİ ADDA BİR AĞAÇ VARDIR?' SORUSUNUN CEVABI

Hangi adda bir ağaç vardır? sorusunun şıkları şu şekildeydi:

A - Avize Ağacı

B - Lambader Ağacı

C - Far Ağacı

D - Abajur Ağacı

Doğru cevap A şıkkı Avize Ağacı olacaktı.