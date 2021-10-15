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Hangi ağrı kesici ilaçlar ve kremler kaldırıldı 2021? Piyasadan kaldırılan kas ve eklem ağrı kesici ilaçlar 2021

Kas ve eklem ağrıları için kullanılan ilaç ve kremler hakkında flaş gelişme yaşandı. Alınan karara göre Majezik ilacı da dahil olmak üzere 39 topikal ürün piyasadan kaldırıldı. Peki, Hangi ağrı kesici ilaçlar kaldırıldı 2021? İşte, piyasadan kaldırılan kas ve eklem ağrı kesici ilaçlar 2021

Hangi ağrı kesici ilaçlar ve kremler kaldırıldı 2021? Piyasadan kaldırılan kas ve eklem ağrı kesici ilaçlar 2021

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), kas ve eklem ağrıları için kullanılan sprey ve kremlerden 39 ürünün piyasadan kaldırıldığını duyurdu. Bunun üzerine belirli zamanlarda bu ilaç ve kremlere ihtiyaç duyan hastalar "Hangi ağrı kesici ilaçlar ve kremler kaldırıldı 2021? Piyasadan kaldırılan kas ve eklem ağrı kesici ilaçlar 2021" soru başlıklarına göz atıyor.

Hangi ağrı kesici ilaçlar ve kremler kaldırıldı 2021? Piyasadan kaldırılan kas ve eklem ağrı kesici ilaçlar 2021

HANGİ AĞRI KESİCİ İLAÇLAR VE KREMLER KALDIRILDI 2021? PİYASADAN KALDIRILAN KAS VE EKLEM AĞRI KESİCİ İLAÇLAR 2021

TİTCK'ten yapılan açıklamada, "Kas ve eklem ağrıları için kullanılan sprey ve kremlerin yer aldığı aralarında Majezik'in de bulunduğu 39 topikal ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi" ifadeleri kullanıldı. İşte yasaklanan ağrı kesici kremleri tam liste...

Hangi ağrı kesici ilaçlar ve kremler kaldırıldı 2021? Piyasadan kaldırılan kas ve eklem ağrı kesici ilaçlar 2021

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