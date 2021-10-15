Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), kas ve eklem ağrıları için kullanılan sprey ve kremlerden 39 ürünün piyasadan kaldırıldığını duyurdu. Bunun üzerine belirli zamanlarda bu ilaç ve kremlere ihtiyaç duyan hastalar "Hangi ağrı kesici ilaçlar ve kremler kaldırıldı 2021? Piyasadan kaldırılan kas ve eklem ağrı kesici ilaçlar 2021" soru başlıklarına göz atıyor.

HANGİ AĞRI KESİCİ İLAÇLAR VE KREMLER KALDIRILDI 2021? PİYASADAN KALDIRILAN KAS VE EKLEM AĞRI KESİCİ İLAÇLAR 2021

TİTCK'ten yapılan açıklamada, "Kas ve eklem ağrıları için kullanılan sprey ve kremlerin yer aldığı aralarında Majezik'in de bulunduğu 39 topikal ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi" ifadeleri kullanıldı. İşte yasaklanan ağrı kesici kremleri tam liste...