Hangi bakanlar görevden alındı, hangi bakanlar değişti 2021 ? Kabineye giren isimler kim? Yeni kabine son dakika 2021
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde beklenen değişiklik gerçekleşti. Kabineye iki yeni bakanlık eklendi, üç yeni bakan ataması yapıldı. Peki Hangi bakanlar görevden alındı, hangi bakanlar değişti 2021 ? Kabineye giren isimler kim? Yeni kabine son dakika 2021...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen kabine değişikliğini yaptı. Resmi Gazetede yayımlanan Atama Kararlarına göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesine 3 yeni isim atandı, iki ismin bakanlığı ise sona erdi. Bu kapsamda Hangi bakanlar görevden alındı, hangi bakanlar değişti 2021 ? Kabineye giren isimler kim? sorularının yanıtları internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte Yeni kabine son dakika 2021...
HANGİ BAKANLAR GÖREVDEN ALINDI, HANGİ BAKANLAR DEĞİŞTİ 2021 ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yer alan karara göre iki bakan değişti. Ticaret Bakanı görevinde bulunan Ruhsar Pekcan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı görevindeki Zehra Zümrüt Selçuk görevden alındı.
KABİNEYE GİREN İSİMLER KİM?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı.
YENİ KABİNE SON DAKİKA 2021
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarının ardından yeni kabine şu isimlerden oluştu:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
Ticaret Bakanı Mehmet Muş
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu