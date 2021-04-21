Hangi bakanlar görevden alındı, hangi bakanlar değişti 2021 ? Kabineye giren isimler kim? Yeni kabine son dakika 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen kabine değişikliğini yaptı. Resmi Gazetede yayımlanan Atama Kararlarına göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesine 3 yeni isim atandı, iki ismin bakanlığı ise sona erdi. Bu kapsamda Hangi bakanlar görevden alındı, hangi bakanlar değişti 2021 ? Kabineye giren isimler kim? sorularının yanıtları internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte Yeni kabine son dakika 2021...

HANGİ BAKANLAR GÖREVDEN ALINDI, HANGİ BAKANLAR DEĞİŞTİ 2021 ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yer alan karara göre iki bakan değişti. Ticaret Bakanı görevinde bulunan Ruhsar Pekcan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı görevindeki Zehra Zümrüt Selçuk görevden alındı.

KABİNEYE GİREN İSİMLER KİM?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı.

YENİ KABİNE SON DAKİKA 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarının ardından yeni kabine şu isimlerden oluştu:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Ticaret Bakanı Mehmet Muş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu