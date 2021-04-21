Niğde'de zabıta dilencilere operasyon düzenlediDışişleri Bakanlığı'ndan Çad halkına başsağlığı! Çad Cumhurbaşkanı Itno için taziye mesajıKaplumbağa araba sevgisi koleksiyona dönüştüSahte para zanlısına suçüstü! 5 bin doları 8 bin liraya satın aldı piyasa sürerken yakalandıPavyona dönüştürülen metruk binaya polis baskınıMüge Anlı bugünkü canlı yayın izle tek parça 21 Nisan Çarşamba | Müge Anlı canlı full izle Canlı ATV YoutubeGamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na gönderme: "Bu canların yarasına basmayın"Yetim Vakfı'nın Ramazan ayındaki hedefi bin 500 çocuğa ulaşmakDikkat! Faturalara yansıyacak: Elektrik şirketlerine 3 milyar lira pandemi yardımıHayata benzin istasyonunda 'merhaba' dedi! Hastaneye yetişemeyen kadın, benzin istasyonunda doğurdu
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Hangi bakanlar görevden alındı, hangi bakanlar değişti 2021 ? Kabineye giren isimler kim? Yeni kabine son dakika 2021

Hangi bakanlar görevden alındı, hangi bakanlar değişti 2021 ? Kabineye giren isimler kim? Yeni kabine son dakika 2021

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde beklenen değişiklik gerçekleşti. Kabineye iki yeni bakanlık eklendi, üç yeni bakan ataması yapıldı. Peki Hangi bakanlar görevden alındı, hangi bakanlar değişti 2021 ? Kabineye giren isimler kim? Yeni kabine son dakika 2021...

Hangi bakanlar görevden alındı, hangi bakanlar değişti 2021 ? Kabineye giren isimler kim? Yeni kabine son dakika 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen kabine değişikliğini yaptı. Resmi Gazetede yayımlanan Atama Kararlarına göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesine 3 yeni isim atandı, iki ismin bakanlığı ise sona erdi. Bu kapsamda Hangi bakanlar görevden alındı, hangi bakanlar değişti 2021 ? Kabineye giren isimler kim? sorularının yanıtları internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte Yeni kabine son dakika 2021...

HANGİ BAKANLAR GÖREVDEN ALINDI, HANGİ BAKANLAR DEĞİŞTİ 2021 ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yer alan karara göre iki bakan değişti. Ticaret Bakanı görevinde bulunan Ruhsar Pekcan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı görevindeki Zehra Zümrüt Selçuk görevden alındı.

Hangi bakanlar görevden alındı, değişti 2021 ? Kabineye giren isimler kim? Yeni kabine son dakika 2021

KABİNEYE GİREN İSİMLER KİM?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı.

Hangi bakanlar görevden alındı, değişti 2021 ? Kabineye giren isimler kim? Yeni kabine son dakika 2021

YENİ KABİNE SON DAKİKA 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarının ardından yeni kabine şu isimlerden oluştu:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Ticaret Bakanı Mehmet Muş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT