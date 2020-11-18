Hangi burç depresyona yatkın? Hangi burç sık sık depresyona grer?

Burçlar bizim hakkımızda bize birçok şey anlatır. Günümüzde ise burçlar hakkında ki bilgilere ise astroloji sayesinde rahatlıkla ulaşılabilir.

Hangi Burç Sık Sık Depresyona Girer?

Her insan depresyona girebilir ama bazı burçlar depresyona girmeye daha yatkın olur. Depresyona girmeye en yatkın olan burç yengeç burcudur. Gezegeni ay olan yengeç burçları duygusal yapıları nedeni ile depresyona çok yatkın olurlar. Duygusal olmalarının yanında yengeç burçlarının kararsız ve çok iyi kalpli yapıları da daha çok üzülmelerini ve sık sık depresyona girebilmelerini sağlar. Ayrıca yengeç burcunun gezegeni ay olduğu için pazartesi günleri yengeç burcu olanların günleridir. Pazartesi günlerin de yengeç burçları diğer günlere göre daha endişeli kararsız ve duygusal olabilirler.

Yengeç Burcu Neden Depresyona Daha Yatkın?

Yengeç burçları depresyona yatkındır çünkü yengeç burçları gezegenleri ay olduğu için dıştan gördüğümüz den çok daha hassas yapıdalardır. Her olaya bizim tahmin ettiğimizden daha çok üzülüp kafaların da takıntı haline getirerek stres yapabilirler ama belli etmezler ve içlerin de yaşarlar. İçlerin de kalan bu olaylar zamanla bir takım sorunlara yol açarak depresyon olarak karşılarına çıkar. Aslında yengeç burçları kişilikleri gereği üzülmeye meyillilerdir.

Üzülmeye alıştıkları için bir zaman sonra buna bağımlı olurlar. Yani sürekli her durum karşısında kendilerini üzebilecek bir sorun mutlaka bulabilirler. Yengeç burçları genelde tek başlarına kaldıkları zamanlarda ağlayarak kendilerini rahatlatmaya çalışırlar. Ama endişelenmeye hiç gerek yok çünkü bu durum çoğu yengeç burcun da geçicidir kendi içlerin de konuşarak basit sorunlarını halledebilirler.

Depresyona Yatkın Olan Tek Burç Yengeçler Mi?

Yengeç burçları depresyona çok yatkın evet ama kişilik ve karakter açısından balık burçlarına benzer yanları oldukça fazla. Mesela balık burçları da tıpkı yengeç burçları gibi hassas ve duygusallardır. Kalpleri çok kolay kırılır ve onarması da kırılması gibi kolaydır. Bir adet çikolata bile onları küçük çocuk gibi mutlu edebilir. Bunun yanı sıra başak burçları da depresyona daha yatkın burçlar arasına girer. Çünkü başak burçları çok titiz insanlar olarak bilinirler. Bu yüzden başak burçları her şeyin en iyi şekil de olmasını isterler ve olmayınca üzülüp depresyona girmeye yatkın olurlar.

Son olarak kararsızlıklarıyla bilinene terazi burçları var. Terazi burçları da depresyona girmeye yatkınlardır. Aslında terazi burçları sık sık depresyona girmezler. Gerekli seviyede bir hassasiyete sahiplerdir. Ama bazen de nedensiz depresyona girebilirler. Her şeyin çok kötü olduğunu düşünüp abartarak da kendi canlarını sıkabilirler. Terazi burçları kendi iç dünyalarında bir mahkeme kurarlar ve bu mahkemede sorunlarını çözmeye çalışırlar ama genelde kaybederler. Teraziler arkadaş ve aile desteği alarak depresyondan kaçınabilirler.