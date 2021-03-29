Letonya maçı öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan ve açıklamalarda bulunan A Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş, bazı futbolcuların kadrodan çıkarıldığını belirtti. Peki Hangi futbolcular milli takım kadrodan çıkarıldı? | A Milli Takımda kadrodan çıkarılan isimler kim? | Milli takım Letonya kadrosu İşte ayrıntılar...

HANGİ FUTBOLCULAR MİLLİ TAKIM KADRODAN ÇIKARILDI?

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. maçında A Milli Takımı'mız Letonya ile karşılaşacak. A Milli Takım'ımızda 4 futbolcunun takımdan çıkarıldığı açıklandı.

A MİLLİ TAKIMDA KADRODAN ÇIKARILAN İSİMLER KİM?

Letonya maçı öncesi açıklamalarda bulunan A Milli Takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş; Göztepe'den Alpaslan Öztürk, Altınordu'dan Enis Destan ve Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı'nın kadroya alındığını belirtti. Güneş, 8 futbolcunun ise sakatlık ve hastalıkları dolayısıyla kadrodan çıkarıldığını söyledi.

A Milli Takımımızda daha önce kadrodan çıkarılan Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci, Mehmet Zeki Çelik ve Merih Demiral isimlerine Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun ve Emre Kılınç'ın eklendiği belirtildi.

TFF'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada A Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna 3 futbolcunun dahil edildiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun web sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk, Fraport-TAV Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Altınordu'dan Enis Destan, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampta olan A Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi. Balcı ve Destan, Alanya'da kampta olan Ümit Milli Takım'dan ayrılarak A Takım kampına katılacak."

Ay-yıldızlı ekipte, Hollanda, Norveç ve Letonya karşılaşmaları için aday kadroya çağırılan isimlerden toplam 8'i ise aday kadrodan çıkarıldı.

İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Merih Demiral ve Zeki Çelik'ten sonra Cenk Tosun, Kaan Ayhan, Emre Kılınç ve Dorukhan Toköz de aday kadrodan çıkarılan diğer isimler oldu.

MİLLİ TAKIM LETONYA KADROSU

A Milli Futbol Takımı, Letonya ile yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçıyla tarihinde 589. kez sahaya çıkacak. G grubunda Karadağ, Hollanda, Norveç, Letonya ve Cebelitarık ile aynı grupta yer alan Milli takım 6 puanla ilk sırada bulunuyor.

Gruptaki puan durumu ve sıralamalar şöyle:

1 Türkiye 6 puan

2 Karadağ 6 puan

3 Hollanda 3 puan

4 Norveç 3 puan

5 Letonya 0 puan

6 Cebelitarık 0 puan

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare, Caner Erkin (Fenerbahçe), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı, Emre Kılıç (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Halil Akbunar (Göztepe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Cenk Tosun (Beşiktaş)

TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye-Letonya karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 30 Mart Salı günü oynanacak. Müsabaka saat 21.45'te başlayacak ve TRT SPOR'dan naklen yayımlanacak.

Norveç maçının hemen ardından THY'ye ait uçakla İstanbul'a dönecek A Milli Takım, Letonya karşılaşması için tekrar TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek ve son müsabakasının hazırlıklarına burada yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

Teknik direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, Letonya maçı öncesinde 29 Mart'ta saat 17.30'da, Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, bu karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste saat 18.00'de yapacak.