Hangi il ve ilçelerde okullar tatil Aralık 2021? Kar tatili hangi illerde var Aralık 2021? Kar yağışlarının etkisini göstermesiyle birlikte bazı il ve ilçeler beyaz örtüye büründü. Bununla birlikte, eğitime ara veren okullarda il valilikleri tarafından kamuoyuna duyuruldu. Bizler de haberimizde eğitime ara veren il ve ilçeleri derledik. İşte tüm detaylar...

HANGİ İL VE İLÇELERDE OKULLAR TATİL ARALIK 2021? KAR TATİLİ HANGİ İLLERDE VAR ARALIK 2021?

Bazı il ve ilçelerde beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Yollar karla kaplanırken, kimi vatandaş mahsur kaldı, kimi de karın keyfini çıkardı. Küçükler sokağa döküldü, karın tadını en çok onlar çıkardı. Bununla birlikte bazı il ve ilçelerde de eğitime ara verildi, İşte o il ve ilçelerin valiliklerinden ve kaymakamlıklarından gelen açıklamalar...

Artvin

Artvin'de il merkezi ve Murgul ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada “Artvin ilimizin bazı bölgelerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Artvin il merkezi ve Murgul ilçemizde 22.12.2021 Çarşamba günü eğitim öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca il merkezi ve Murgul ilçemizde engelli veya hamile olan kamu çalışanlarımızın, 22 Aralık 2021 tarihinde bir gün süresince izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

Safranbolu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

Safranbolu ilçe kaymakamlığı ilçe genelinde okulların bir gün tatil edildiği duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, " İlçemizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Aralık 2021 Sali günü ilçemiz genelinde orgun ve yaygin egitim kurumlarına bir 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle Kamu'da görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaktır." İfadeleri yer aldı.

Kastamonu (10 ilçesi)

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "yoğun kar yağışı nedeniyle Kastamonu'nun Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani ve Küre ilçelerinde tüm okullar, İnebolu ilçesinde lise ve yaygın eğitim kurumları hariç tüm okullar ile Cide, Doğanyurt ve Şenpazar ilçelerinde taşımalı eğitime 22 Aralık itibariyle 1 gün ara verildi." ifadeleri yer aldı.

Ordu

Valilikten yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş ve Gürgentepe ilçelerimizde eğitim-öğretime 22 Aralık 2021 Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Ağrı'da Hamur, Taşlıçay, Patnos ve Tutak ilçeleri

Ağrı'da bazı ilçelerde kar yağışı ve fırtına nedeniyle okullar tatil edildi. Ağrı'da 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Hamur, Taşlıçay, Patnos ve Tutak ilçelerinde bulunan tüm köy okulları ve taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

Amasra

Amasra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizde devam eden etkili kış şartları nedeniyle meteorolojik veriler, sağlık ve ulaşım şartlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda İlçe Hıfzıssıhha kararı doğrultusunda ilçemizde bulunan tüm eğitim kurumlarımızda 22 Aralık 2021 Çarşamba günü 1 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Uzaktan eğitime devam edilecektir” denildi. İlçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personellerin de aynı gün idari izinli sayılacak" denildi.

Bitlis'in 3 ilçesinde eğitime ara

Bitlis'in Tatvan, Hizan ve Güroymak ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime 22 Aralık Çarşamba günü ara verildi. Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçe merkezimizdeki resmi ve özel eğitim kurumları ile köylerimizdeki yatılı okullar hariç, taşımalı eğitime ve tüm köylerimizde eğitim öğretime 22 Aralık Çarşamba günü ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Tatvan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. Güroymak Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçeye bağlı bazı köy ve mezralarda eğitime ara verildi" denildi.

Konya

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "meteorolojik şartlar nedeniyle Beyşehir, Hüyük, Altınekin ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 22 Aralık Çarşamba eğitim öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi. Açıklamada, engelli veya hamile kamu çalışanlarının aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildi" ifadeleri yer aldı

Muş

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 Aralık Çarşamba günü eğitim-öğretime il genelinde bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar ve elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı değerlendirildiğinde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 22 Aralık Çarşamba günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 22 Aralık Çarşamba günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Diyarbakır

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kulp ilçesinde aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy yoları da ulaşıma kapandı. Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini açıkladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, "Yaşanan ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla 22 Aralık 2021 Çarşamba günü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kulp ilçesi merkezi ve kırsalındaki mahallelerdeki ilk ve orta dereceli tüm okullarımızda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" dedi.

Zonguldak

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Zonguldak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; etkili olan kar yağışının gece saatlerinden itibaren don ve buzlanma ile ulaşımda aksamalara neden olabileceği ifade edildi. Açıklamada, sadece taşımalı sistemle eğitim veren okulların 22 Aralık Çarşamba için 1 gün süreyle tatil edildiği ifade edildi.