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  3. Hangi ilde kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? | İşte İzmir, İstanbul, Ankara ve diğer illerde aşılanma oranları

Hangi ilde kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? | İşte İzmir, İstanbul, Ankara ve diğer illerde aşılanma oranları

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Çin'den ülkemize getirilen CoronaVac aşıları, sağlık çalışanlarının ardından vatandaşlara da uygulanmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından bugün kullanıma açılan illere göre aşı dağılımı haritası haberimizde...

Hangi ilde kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? | İşte İzmir, İstanbul, Ankara ve diğer illerde aşılanma oranları

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının önüne geçebilmek amacıyla başaltılan aşı uygulaması, ülkemizde hız kesmeden devam ediyor. Bu sabah İstanbul Havalimanı'na getirilen ikinci parti 6,5 milyon doz CoronaVac aşısıyla birlikte Sağlık Bakanlığı da geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığı illere göre aşı dağılımı haritasının canlı gösterimini yayımladı.

Şu ana kadar 1 milyon 200 binden fazla kişinin aşı olduğunu belirten Koca, "Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul'da 224 binden fazla kişi aşı oldu." bilgisini paylaştı.  İşte İzmir, İstanbul, Ankara ve diğer illerde aşılanma oranları...

Hangi ilde kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? | İşte İzmir, İstanbul, Ankara ve diğer illerde aşılanma oranları

İSTANBUL'DA KAÇ KİŞİ KORONAVİRÜS AŞISI OLDU?

Paylaşımdaki verilere göre İstanbul'da 224 bin 472 kişi koronavirüs aşısı oldu.

Hangi ilde kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? | İşte İzmir, İstanbul, Ankara ve diğer illerde aşılanma oranları

ANKARA'DA KAÇ KİŞİ KORONAVİRÜS AŞISI OLDU?

Ankara'da 122 bin 332 kişi koronavirüs aşısı oldu.

Hangi ilde kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? | İşte İzmir, İstanbul, Ankara ve diğer illerde aşılanma oranları

İZMİR'DE KAÇ KİŞİ KORONAVİRÜS AŞISI OLDU?

İzmir'de ise 76 bin 688 kişi koronavirüs aşısı oldu.

Hangi ilde kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? | İşte İzmir, İstanbul, Ankara ve diğer illerde aşılanma oranları

BURSA'DA KAÇ KİŞİ KORONAVİRÜS AŞISI OLDU?

Bursa'da 40 bin 704 kişi aşılandı.

Hangi ilde kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? | İşte İzmir, İstanbul, Ankara ve diğer illerde aşılanma oranları

KOCAELİ'DE KAÇ KİŞİ KORONAVİRÜS AŞISI OLDU?

Kocaeli'de aşı yapılan kişi sayısı 26 bin 667 oldu. 

Diğer illerdeki aşı oranları için haritayı kullanabilirsiniz. 

TÜRKİYE GÜNLÜK AŞI HARİTASI İÇİN TIKLAYIN

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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