Hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı? Hafta sonu yasağı kalkan iller 2021

Koronavirüs salgınına karşı aşılama tüm hızıyla sürerken Yerinde Karar döneminde geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama ile yasakların kalktığı illeri açıkladı. Buna göre vatandaşlar yaşadıkları illerin hangi risk grubunda yer aldığını ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkıp kalmadığını merak ediyorlar. Detaylar haberimizde...

HANGİ İLLERDE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI?

İçişleri Bakanlığının yayınladığı Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler konulu genelgeye göre yüksek risk ve çok yüksek riskli iller dışında kalan illerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Bu illerde yaşayan vatandaşlar hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Bakanlığın açıklamasına göre şu illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak:

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Öte yandan tüm Türkiye'de uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Bu kapsamda kısıtlama hafta içi saat 21.00'de başlayacak, 05.00'de sona erecek.

Bu iller dışında kalan yüksek riskli ve çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma yasağı pazar günleri uygulanmaya devam edecek. Yasağın uygulanacağı iller şu şekilde:

"Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon."

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgede sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin olarak şu ifadelere yer verildi:

"Buna göre, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak. Öte yandan, yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak."

HAFTA SONU YASAĞI KALKAN İLLER 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre hafta sonları kesintisiz olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması pazar günleri uygulanacak. Yüksek risk ve çok yüksek risk grubunda yer alan iller haricindeki diğer illerde hafta sonu ( Pazar günler) sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Buna göre hafta sonu yasağı kalkan iller şunlar:

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.