Hangi illerde ilkokullar açılıyor? | Hangi sınıflar okula başlıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardında okulların hangi illerde ve hangi sınıflar için başladığı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca öğrencinin merak ettiği kararları açıkladı. Peki Hangi illerde ilkokullar açıldı? | Hangi sınıflar okula başlıyor? İşte ayrıntılar...

HANGİ İLLERDE İLKOKULLAR AÇILIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kabine Toplantısı sonrası alınan yeni kararları duyurdu. Kademeli olarak başlayan normalleşmede bazı şehirlere öncelik tanındı.

HANGİ SINIFLAR OKULA BAŞLIYOR?

Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8’inci ve 12’nci sınıflarda eğitim öğretime açılacak.

Bununla birlikte koronavirüs risk haritasına göre düşük ve orta riskli illerde, ilaveten ortaokullar ve liseler dâhil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacaktır.

Yüksek ve çok yüksek riskli şehirlerde ise, genel uygulamanın dışında, sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.

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MAVİ: DÜŞÜK KORONAVİRÜS RİSKİ

SARI: ORTA KORONAVİRÜS RİSKİ

TURUNCU: YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ

KIRMIZI: ÇOK YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Bingöl

Muş

Siirt

Diyarbakır

Bingöl

Şırnak

Hakkari

Mardin

Şanlıurfa

Iğdır

Ağrı

Van

Batman

Uşak

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa

Manisa

Aydın

Denizli

Ayfonkarahisar

Isparta

Ankara

Eskişehirspor

Bartın

Karabük

Çankırı

Çorum

Kırşehir

Nevşehir

Yozgat

Adana

Hatay

Kahramanmaraş

Gaziantep

Sivas

Malatya

Erzincan

Tunceli

Elazığ

Bayburt

Erzurum

Kars

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Artvin

Ardahan

Kayseri

Niğde

Mersin

Karaman

Antalya

Muğla

İzmir

Kütahya

Bilecik

Zonguldak

Düzce

Bolu

Kocaeli

İstanbul

Yalova

Tekirdağ

Kırklareli

Çanakkale

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne

Balıkesir

Sakarya

Burdur

Konya

Aksaray

Osmaniye

Adıyaman

Rize

Trabzon

Gümüşhane

Giresun

Ordu

Tokat

Amasya

Samsun

Sinop