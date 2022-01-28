Hangi illerde kar yağışı devam edecek? Meteoroloji uyardı: Ülke genelinde buzlanma ve don görülebilir! O bölgelerde çığ tehlikesi! İşte 28 Ocak 2022 Cuma hava durumu
Kar yağışının bulunduğu ilde devam edip etmeyeceğini ve bugün havanın nasıl olacağını merak edenler için haberimizde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere yer verdik. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülecek. Ayrıca bazı bölgelerde çığ tehlikesi var. İşte 28 Ocak 2022 Cuma hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, (Adıyaman hariç) Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların Hatay çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Sıcaklıkların bugün (Cuma) batı bölgelerimizden itibaren artmaya başlaması bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte 28 Ocak 2022 Cuma hava durumu...
28 OCAK 2022 CUMA HAVA DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BURSA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, -3°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Hatay çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ISPARTA °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, -3°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, -1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, -7°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, -7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
KARABÜK °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
SİNOP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri hafif kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUŞ °C, -2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Adıyaman hariç) bölgenin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
MARDİN °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİİRT °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Güney Ege ve Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusu 5 ila 7 kuvvetinde; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 7, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 3,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m yer yer 3,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi güneybatıdan 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısı kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, yer yer 3,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.