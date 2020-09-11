Koronavirüs salgınına yakalanan veya testi pozitif çıkan kişilerle temas ettiği için evlerinde karantinada bulunması gerekenler karantinayı ihlal ediyor. Bu kişilerin sokağa çıkıp diğer insanların da sağlığının tehlikeye atmasının önüne geçilmesi için birçok ilimizde önemli bir uygulama hayata geçildi. Buna göre karantina kurallarını ihlal edenler karantina süreleri boyunca öğrenci yurtlarında misafir edilecek. Bu kişilerin yurtlarda kaldıkları süre boyunca tüm masrafları kendilerinden tahsil edilecek. Peki Hangi illerde karantinayı ihlal edenler yurtlara yerleştirilecek? İşte detaylar...

HANGİ İLLERDE KARANTİNAYI İHLAL EDENLER YURTLARA YERLEŞTİRİLECEK?

Koronavirüs salgınına yakalanan veya pozitif kişilerle temas ettiği halde karantinayı ihlal edenler kişiler bazı illerimizde yurtlarda misafir edilecek. Bu kişilerin yurtta kaldıkları süre boyunca tüm masrafları kendilerinden tahsil edilecek.

İşte o iller:

- Uşak

- Aksaray

- Kocaeli

- Bartın

- Niğde

- Sivas

- Kayseri

- Sakarya

- Düzce

- Ayfonkarahisar

- Çankırı

- Gaziantep

- Ordu

- Nevşehir

- Karabük

- Yozgat

- Elazığ

KARANTİNAYI İHLAL ETME CEZASI NE KADAR?

Koronavirüs salgını nedeniyle karantinada olması gerektiği halde bunu ihlal eden kişilere 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek. Ayrıca Türk Ceza Kanunu 195. Maddesine göre adli işlem başlatılacak.