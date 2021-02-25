Yerinde Karar Dönemi'nin 1 Mart'ta başlayacağını açıklayan Sağlık Bakanı Koca, illerdeki vaka durumuna göre normalleşme adımları atılacağını belirtmişti. Bakan Koca, bilim kurulu toplantısının ardından konuştu. Peki Hangi illerde kısıtlama kalktı? | Kısıtlama ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

HANGİ İLLERDE KISITLAMA KALKTI?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayıları günden güne artarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın detaylarını az da olsa açıkladığı Yerinde Karar dönemi 1 Mart'ta başlayacak. İllerdeki vaka durumuna göre normalleşme adımları atılacak. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplandı. Bakan Koca toplantı sonrası kameraların karşısına geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısılamaların ne zaman hangi illerde esnetileceğine ilişkin yöneltilen soru üzerine "65 yaş üzerinde aşılama oranının yükselmesine bağlı olarak illerde bu konuda bir esnetme yapılabilir." ifadelerini kullandı ve hangi ilde hangi kararın alınacağının kısa sürede belli olacağını belirtti.

Kısıtlamaların hangi illerde esnetileceğine ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir...

KISITLAMA NE ZAMAN BİTECEK?

Bakan Koca, bir basın mensubunun koronavirüs tedbirlerine ilişkin sorusu üzerine yaptığı açıklamada "Bilim Kurulumuz bu konuyu tartışı. Bu konudaki öneriyi pazartesi Kabine'ye sunacağım. Kabine'de bu öneri tartışılacak ve devamında sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle gerektiğinde açıklama yapılmış olur alınan Kabine kararıyla. Esas önemli olan, illerin bundan sonraki dönemde vaka sayıları, vaka-test oranını, yoğun bakım doluluk oranı gibi parametrelerle bu kademelendirmenin nasıl yapılacağı tartışıldı. İki haftada bir uygulamayla hangi ilin hangi kararı alması gerektiği belli olacak. Eğitim dahil olmak üzere bütün detaylar pazartesi Kabine'de gündeme alınacak." ifadelerini kullandı.