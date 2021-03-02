Koronavirüs kapsamında alınan kısıtlama tedbirlerinin rahatlatılması söz konusu olmuştu. Geçtiğimiz gün düzenlenen kabine toplantısında alınan kararlar ise İçişleri Bakanlığı’nca yeni normalleşme genelgesi olarak yayınlandı. Bu doğrultuda vatandaşlar genelgede yer alan yeni kararların detayını araştırıyor. Peki Hangi illerde kısıtlamalar kalktı 2021| orta riskli illerde yasaklar kalktı mı? İşte detaylar...

HANGİ İLLERDE KISITLAMALAR KALKTI 2021?

Yayınlanan genelgeye göre; kısıtlamadan muaf olan mavi renkle belirtilen düşük riskli iller şu şekilde: Uşak, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari.

ORTA RİSKLİ İLLERDE YASAKLAR KALKTI MI?

Sarı renkli orta riskli iller: Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Adana, Kahramanmaraş, Sivas, Malatya, Gaziantep, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Dün gerçekleşen toplantı sonucu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı haritada sokağa çıkma yasağının pazar günü devam edeceği iller yüksek ve çok yüksek riskli olarak ikiye ayrıldı. O iller ise şu şekilde belirlendi:

Yüksek riskli ve turuncu renkle gösterilen iller şöyle: İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Muğla, Antalya, Mersin, Karaman, Düzce, Bolu, Bilecik, Kütahya, Zonguldak, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

Çok yüksek riskli ve kırmızı renkle gösterilen iller ise şöyle: Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize ,Adıyaman, Osmaniye.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİNCE:

-“Düşük ve orta risk grubundaki illerde HES Kodu ile giriş yapılacak”

- “Yüksek risk grubundaki illerde işletmeler paket servis ile hizmet verecek”

- "Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak"

- "Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cuma 21.00-cumartesi 05.00, Cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak"

- "Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak"

- "Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00 arasında, 20 yaş altındakiler 14.00-18.00 arasında sokağa çıkabilecek"