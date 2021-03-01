Hangi illerde okullar açılıyor? İşte yüz yüze eğitime başlayan sınıflar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından okulların hangi şehirlerde ve hangi sınıflar için başladığı da netlik kazandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardında okulların hangi illerde ve hangi sınıflar için başladığı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kabine Toplantısı sonrası alınan yeni kararları duyurdu. Kademeli olarak başlayan normalleşmede bazı şehirlere öncelik tanındı.
Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8’inci ve 12’nci sınıflarda eğitim öğretime açılacak.
Bununla birlikte koronavirüs risk haritasına göre düşük ve orta riskli illerde, ilaveten ortaokullar ve liseler dâhil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacaktır.
Yüksek ve çok yüksek riskli şehirlerde ise, genel uygulamanın dışında, sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.
MAVİ: DÜŞÜK KORONAVİRÜS RİSKİ
SARI: ORTA KORONAVİRÜS RİSKİ
TURUNCU: YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ
KIRMIZI: ÇOK YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
Bingöl
Muş
Siirt
Diyarbakır
Bingöl
Şırnak
Hakkari
Mardin
Şanlıurfa
Iğdır
Ağrı
Van
Batman
Uşak
ORTA RİSKLİ İLLER
Bursa
Manisa
Aydın
Denizli
Ayfonkarahisar
Isparta
Ankara
Eskişehirspor
Bartın
Karabük
Çankırı
Çorum
Kırşehir
Nevşehir
Yozgat
Adana
Hatay
Kahramanmaraş
Gaziantep
Sivas
Malatya
Erzincan
Tunceli
Elazığ
Bayburt
Erzurum
Kars
YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Artvin
Ardahan
Kayseri
Niğde
Mersin
Karaman
Antalya
Muğla
İzmir
Kütahya
Bilecik
Zonguldak
Düzce
Bolu
Kocaeli
İstanbul
Yalova
Tekirdağ
Kırklareli
Çanakkale
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Edirne
Balıkesir
Sakarya
Burdur
Konya
Aksaray
Osmaniye
Adıyaman
Rize
Trabzon
Gümüşhane
Giresun
Ordu
Tokat
Amasya
Samsun
Sinop