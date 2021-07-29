Mersin, Adana, Antalya ve Osmaniye'de çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor. Büyük hasarların oluştuğu illerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, her türlü desteğin sağlanacağını açıkladı. Peki, Hangi illerde orman yangını var? | Hangi illerde yangın oldu? Yangınlar neden çıktı?

HANGİ İLLERDE ORMAN YANGINI VAR? | HANGİ İLLERDE YANGIN OLDU?

Osmaniye, Adana, Mersin, Muğla, Antalya ve Kayseri'de orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi hala daha devam ediyor.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı yeni açıklamada, "Türkiye geneli 28-29 Temmuz tarihlerinde 17 ilimizde toplam 58 orman yangını meydana geldi. Bu yangınların 38 tanesini kontrol altına aldık." dedi.

MANAVGAT'TA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün başlayan ve saatlerdir devam eden yangın kontrol altına alındı. Kalemler Mahallesi'nde yanan evini görmeye gelen bir kadın evinin durumu karşısında gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz kadın gözyaşları içinde, "Böyle acı mı olur Allah'ım? Daha yanıyor, kalmamış bir şey, ne yapacağız? Yavrumun çeyizleri, ciğerlerimin çeyizleri yandı" diye feryat etti. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangında hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 3'e yükseldiğini duyurdu.

MUĞLA'DA KORKUTAN YANGIN

Muğla'nın Marmaris İçmeler ilçesi girişindeki Siteler Mahallesi'nin üst kısmında orman yangını çıktı. Geçen ay da orman yangını çıkan bu bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı karadan ve havadan araçlar sevk edildi.

OSMANİYE'NİN İKİNCİ YANGINLA SINAVI

Merkeze bağlı Dereobası köyündeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu anında yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda arazöz, su tankı ve orman işçisi sevk edildi.

Müdahalenin devam ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Edinilen bilgiye göre, çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle daha çok yayıldı, yayılarak büyüdü. Yangın bölgesinde bulunan çevre köyler yetkililer tarafından tahliye edildi.

KAYSERİ'DE YANGIN

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde başlayan orman yangını kısa süre içerisinde çığ gibi büyüdü. Ekiplerin yangını kontrol altına almak çalışmalara devam ediliyor.

İlçeye bağlı Ulupınar Mahallesi mevkiinde henüz sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı orman yangını çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken, çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Aladağlar Milli Parkı yakınlarında devam eden yangını sürdürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

ADANA VE MERSİN'DE YANGIN

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Salbaş mevkiinde gerçekleşen yangına ilgili ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Söndürme çalışmaları halen daha devam ediyor.

Merkez Sarıçam ilçesi İstiklal Mahallesi'nde çıkan yangın ise ekiplerin yoğun mücadele ve gayretiyle söndürüldü.

Mersin'in Gülnar ve Bozyazı ilçelerinde de orman yangını meydana geldi. Öğle saatleri içinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Aydıncık ve Bozyazı ilçelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangın devam ediyor. Havanın kararmasıyla yangına havadan yapılan müdahaleye ara verildi. Ekiplerin alevlere karadan müdahalesi ise devam ediyor.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Aydıncık ilçesinde devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Durağan ve Yenikaş mahallelerinde yangın nedeniyle tedbir amaçlı 52 ev boşaltılırken, 157 kişi güvenli alana götürüldü. Yangında şu ana kadar yaklaşık 20 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.