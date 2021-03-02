Türkiye adım adım normalleşmeye gidiyor. İçişleri bakanlığından gelen normalleşme genelgesi ile iller düşük, orta, yüksek, çok yüksek risk grubu olmak üzere 4'e ayrılmış durumda. Peki hangi illerde yasaklar devam ediyor? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Tüm sorularının cevabına haberimizde yer verdik.

HANGİ İLLERDE YASAKLAR DEVAM EDİYOR?

Rapora göre düşük ve orta risk grubundaki illerde işletmeler sınırlı sayıda masa ve sandalye ve HES Kodu sorgulaması ile hizmete başlayacak. Yüksek risk grubundaki illerde ise restoranlar sadece paket servis ile işletilmeye devam edecek.

Hafta içi 21.00-05.00 sırasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasağı devam edecek. Düşük riskli illerde 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı kısıtlama artık olmayacak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat ve Trabzon'da koronavirüs salgını yasakları devam edecek.

Risk grubu içerisinde yer alan Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak'ta hafta sonu, pazar günler, sokağa çıkma yasağı devam edecek.

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak. Aynı zamanda bu illerde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

Risk grubundaki iller şu şekilde:

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

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