Hangi şehirlere sokağa çıkma yasağı geldi? İçişleri Bakanlığı, 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması sonrası birçok kişi internette konuya ilişkin arama yapıyor. Peki Hangi şehirlere sokağa çıkma yasağı geldi? Detaylar haberimizde.

HANGİ ŞEHİRLERE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ?

Son dakika haberine göre, 10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.

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