Hangi sigaralara zam geldi 2021? Yeni sigara fiyatları 2021 | Güncel fiyat listesi

Türkiye'de çok sayıda sigara için vatandaş bulunuyor. Her yıl zammın geldiği sigara fiyatlarına yıl içinde de gelen zamlarla fiyatlar değişiyor. Bu kapsamda son olarak Philip Morissa grubunun sigara fiyatlarına zam geldi. Birçok farklı sigara üreticisi bulunduğu için vatandaşlar hangi sigaralara zam geldiğini merak ediyorlar. Bizler de sizler için Hangi sigaralara zam geldi 2021? sorusuna yanıt verdik. İşte Yeni sigara fiyatları 2021 | Güncel fiyat listesi...

HANGİ SİGARALARA ZAM GELDİ 2021?

4 Ekim 2021 Pazartesi gününde Philip Morissa grubunun sigara fiyatlarına zam geldi. Söz konusu zammın ardından oluşan fiyatlar şöyle:

Malrboro Edge: 17.00 TL

Malrboro Edge (Blue- Sky) 17,00 TL

Malrboro Touch (Blue/ Gray/ White): 18,00 TL

Malrboro: 19,00 TL

Parlıament: 19,50 TL

Parlıament Mıdnıght Blue: 18,50 TL

Murattı: 17,00 TL

Murattı Blue: 16,00 TL

Lark: 16,00

Chesterfield: 15,50 TL

L&M: 15,50 TL

KENT (Dark Blue, Dark Blue Long, Switch) 16,00 TL

KENT D-RANGE (Blue, Grey, Blue Long, Grey Long) 16.00 TL

KENT (Blue, Grey, White) 17.00 TL

KENT SLIMS (Black, Grey) 19.00 TL

ROTHMANS (Tüm ürünler) 15.50 TL

TEKEL 2000 (Tüm ürünler) 15,50 TL

TEKEL 2001 (Tüm ürünler) 15.50 TL

VICEROY (Tüm ürünler) 16.00 TL

PALL MALL (Tüm ürünler) 16.00 TL

SAMSUN 16.00 TL

MALTEPE 16.00 TL

YENİ SİGARA FİYATLARI 2021 | GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Camel Uzun Fiyatı 15,00 TL

Camel Kısa – Box 15,00 TL

Camel Kısa – Soft 15,00 TL

Camel White 15,00 TL

Camel Brown 15,00 TL

Camel Black 15,00 TL

Camel Deep Blue – Uzun 15,00 TL

Camel Deep Blue – Kısa 15,00 TL

Camel Blue 15,00 TL

Camel Dark Blue 15,00 TL

Camel Line 15,00 TL

Camel Rework 15,00 TL

Camel Slender 14,50 TL

Camel Slender Gray 14,50 TL

WINSTON SİGARA FİYATLARI

Winston Uzun 16,00 TL

Winston Kısa – Box 16,00 TL

Winston Kısa – Soft 16,00 TL

Winston Light – Uzun 16,00 TL

Winston Light – Kısa 16,00 TL

Winston Süper Light 16,00 TL

Winston Süper Light Slim 16,00 TL

Winston Light Slim 16,00 TL

Winston One 15,00 TL

Winston Dark Blue 15,00 TL

Winston Deep Blue 15,00 TL

Winston Xsence Blue 15,00 TL

Winston Xsence One 15,00 TL

Winston Slender Rework 15,00 TL

Winston Slender 4 15,00 TL

Winston Slender 7 15,00 TL

MURATTI SİGARA FİYATLARI

Muratti Rosso 16,00 TL

Muratti Azure 16,00 TL

Muratti Tone 16,00 TL

Muratti Mode 16,00 TL

Muratti Mone 16,00 TL

Muratti S-Mode 16,00 TL

Muratti S-One 16,00 TL

Muratti Blue 15,00 TL

LARK SİGARA FİYATLARI

Lark Uzun 15,00 TL

Lark Kısa15,00 TL

Lark Mode Blue 14,50 TL

Lark Reserve 14,50 TL

CHESTERFIELD SİGARA FİYATLARI

Chesterfield 14,50 TL

Chesterfield Blue 14,00 TL

Chesterfield Gray 14,00 TL

Chesterfield Mode Navy 14,00 TL

L&M SİGARA FİYATLARI (Zamlı)

L&M Uzun 14,50 TL

L&M Kısa 14,50 TL

L&M Blue Line 14,50 TL

L&M Mode Red 14,00 TL

MONTE CARLO SİGARA FİYATLARI

Monte Carlo Fiyatı 14,50 TL

Monte Carlo Slender Fiyatı 14,00 TL

LD SİGARA FİYATLARI (Zamlı)

LD 14,00 TL

ROTHMANS SİGARA FİYATLARI

Rothmans Fiyatı (Tüm Ürünler) 14,00 TL

KENT SİGARA FİYATLARI (Zamlı)

Kent Switch 16,00 TL

Kent Blue 15,00 TL

Kent Gray 15,00 TL

Kent White 15,00 TL

Kent D Range Switch 15,00 TL

Kent D Range Grey 15,00 TL

Kent D Range Blue 15,00 TL

Kent N Range Black 18,00 TL

Kent N Range Gray 18,00 TL

VICEROY SİGARA FİYATLARI

Viceroy Uzun (Kırmızı, Mavi, Gray) 14,50 TL

Viceroy Kısa (Kırmızı, Mavi, Gray) 14,50 TL

Viceroy Switch 14,50 TL

Viceroy Switch Mentollü 14,50 TL

PALL MALL SİGARA FİYATLARI

Pall Mall Kırmızı 14,50 TL

Pall Mall Mavi 14,50 TL

Pall Mall Turuncu 14,50 TL

Pall Mall Siyah 14,50 TL

Pall Mall Amber 14,50 TL

HD GRUBU SİGARA FİYATLARI

HD Blue Slims Family 12,00 TL

HD Katıksız Red Kısa 11,50 TL

HD Katıksız Red Uzun 11,50 TL

HD Blue Kısa 11,50 TL

HD Blue Uzun 11,50 TL

President Kısa 11,50 TL

President Uzun 11,50 TL

President Katıksız 11,50 TL

President Q Size (Red, White, Sea, Ocean Blue) 11,00 TL

Medley Kısa Family: 11,00 TL

Vigor Cerulean Kısa: 11,50 TL

Vigor Cerulean Uzun: 11,50 TL

Vigor Cerulean Slims :11,50 TL

MMC Kısa Family :11,00 TL

Violet Menthol Slims:15,00 TL

Hazar Kısa Family 10,00 TL

Point Blue Slims :10,00 TL

Winner Slims Family :12,50 TL

Winner Kısa TF – Rouge : 11,00 TL

TEKEL 2000 SİGARA FİYATLARI

Tekel 2000: (Tüm Ürünler) 12,00

TLTEKEL 2001 SİGARA FİYATLARI

Tekel 2001 Fiyatı (Tüm Ürünler) 14,00 TL

SAMSUN 216 SİGARA FİYATLARI

Samsun (Tüm Ürünler) :14,00 TL

Samsun 216 (Tüm Ürünler): 14,00 TL

MALTEPE SİGARA FİYATLARI

Maltepe ( Tüm ürünler): 14,00 TL

LUCKY STRIKE SİGARA FİYATLARI

Lucky Strike : 11,50 TL

VOGUE SİGARA FİYATLARI

Vogue Mavi :14,00 TL

Vogue Yeşil Mentollü :14,00 TL

SALEM SİGARA FİYATLARI

Salem :12,50 TL

ANADOLU SİGARA FİYATLARI

Anadolu Sigara: 8,50 TL

IMPERIAL TABACCO SİGARA FİYATLARI

Davidoff Burgundy PL Fiyatı 17,00 TL

Davidoff Ivory PL: 17,00 TL

Davidoff One PL: 17,00 TL

Davidoff Ivory Slims: 18,00 TL

Davidoff Blue Slims:18,00 TL

Davidoff One Slims: 18,00 TL

Davidoff C-Line Blue :14,00 TL

Davidoff C-Line Grey :14,00 TL

Imperial Classic Red SL: 13,00 TL

Polo Slims Blue: 14,00 TL

Polo Slims Grey: 14,00 TL

Bianca Rose Slims: 15,00 TL

West Blue KS: 11,00 TL

West Blue SL Uzun : 14,00 TL

West Grey KS: 11,00 TL

West Navy Blue KS: 11,00 TL

West One KS : 11,00 TL

West Red KS : 13,00 TL

West Navy Line :13,00 TL