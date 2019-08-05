Hangi sigaralara zam gelmedi? | Zam gelen sigara fiyatları

Hangi sigaralara zam gelmedi? Birçok kişi internette bunu araştırıyor. Ağustos ayında sigaralara zam geldi. Bu durum birçok kişinin zam uygulanmayan sigaralar konusunu aramasına yol açtı. Peki Hangi sigaralara zam gelmedi? Ayrıntılar haberimizde.

HANGİ SİGARALARA ZAM GELMEDİ?

Tekel tarafından satılan Winston, Parliament, Marlboro ve Winston - Muratti gibi sigara markaları için henüz bir zam açıklaması yapılmadı. Ancak British American Tobacco sigara zam açıklaması sonrası kısa sürede Tekel markasının da yukarıda yer alan sigara markaları için zam açıklaması yapması bekleniyor.

SİGARALARA NEDEN ZAM YAPILDI?

Sigara fiyatları yaklaşık 3 lira zamlandı. Vatandaş 3 Ağustos 2019 tarihli yeni sigara zam haberleri ile şaşkına dönerken sigara neden zamlandı sorularına yanıt aramaya başladı.

Camel, Parliament, Marlboro, Winston, Muratti ve LM sigara fiyatları uzun süredir zam yapılacak mı haberleri ile gündemi meşgul ediyordu.

Sigara tiryakileri tarafından en çok tüketilen sigara markaları arasında yer alan Kent ve Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000, Tekel 2001, Samsun, Samsun 216 ve Maltepe sigara fiyatlarının bazılarına zam yapıldı.