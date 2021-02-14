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Hangi sınıflar okula gidecek 2021? Yüz yüze eğitim hangi sınıflarda olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kabine Toplantısının ardından Yüz yüze ve uzaktan eğitim ile ilgili yeni kararlarını açıkladı. Peki Hangi sınıflar okula gidecek 2021? Yüz yüze eğitim hangi sınıflarda olacak? İşte MEB'in açıklamaları...

Hangi sınıflar okula gidecek 2021? Yüz yüze eğitim hangi sınıflarda olacak?

Bir önceki gün koronavirüs tedbirlerinin konulduğu Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Kısmi kısıtlama uygulaması getiriyoruz'' dedi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı da eğitim alanındaki yeni kararlarını kamoyla paylaştı. İşte Hangi sınıflar okula gidecek 2021? Yüz yüze eğitim hangi sınıflarda olacak? sorularının detaylı yanıtları...

HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK 2021?

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumlar yüz yüze eğitime devam edecek. Diğer tüm kademelerde ise 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçilecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM HANGİ SINIFLARDA OLACAK 2021?

LGS sınavına hazırlanan 8. sınıf öğrencileri ile YKS sınavına hazırlanan 12. sınıf lise öğrencileri yüz yüze eğitimlerine okullarında devam edecek. 

Hangi sınıflar okula gidecek 2021? Yüz yüze eğitim hangi sınıflarda olacak?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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