Hangi ülkede kaç kişiye koronavirüs aşısı yapıldı? | Ülkelere göre aşılanma oranları

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını için uzman isimler, ilk günden beri aşının önemini vurguluyorç Salgının önüne geçebilmek için etkili tek yöntemin aşı olduğunun öğrenilmesi üzerine birçok ülke çalışmalarına bu yönde ağırlık verdi. Hava yoluyla, kolayca bulaşan virüse karşı kitlesel bağışıklık oluşturmak isteyen hükümetler, vatandaşlar üzerinde aşılama uygulamasına hız kesmeden devam ediyor. Peki hangi ülkede kaç kişiye koronavirüs aşısı yapıldı? İşte ülkelere göre aşılanma oranları...

HANGİ ÜLKEDE KAÇ KİŞİYE KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI? | ÜLKELERE GÖRE AŞILANMA ORANLARI

İngiltere ve İsrail'in aşılama konusunda en hızlı davranan ülkeler olduğu biliniyor. Euronews'in haberine göre, Avrupa ülkelerinin Kovid - 19 aşılamalarında şu ana kadarki performansı şöyle:

İNGİLTERE

İngiltere Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşıya onay veren ilk ülke oldu ve aşılamaya 8 Aralık'ta başladı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 19 Ocak 2021 itibariyle 4 milyon 723 binden fazla kişiye aşı vuruldu.

İngiltere, AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen ikinci aşıya da onay vermişti.

AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa İlaç Ajansı Pfizer/BioNTech aşısının kullanımına 21 Aralık'ta onay verdi. Aşının dağıtımının ise Avrupa Komisyonu koordine etti.

Brüksel henüz aşılar geliştirme aşamasında iken birden fazla firma ile Avrupa Birliği'nin 450 milyonluk nüfusuna yetecek kadar aşı için ön sipariş anlaşmaları imzalamıştı. Aşıların ilk partisi ülkelerin nüfuslarına orantılı olarak 26 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlamıştı.

DANİMARKA

5,8 milyonluk ülkede 18 Ocak itibariyle 177 binden fazla kişi Kovid-19 aşısı oldu. Bu da nüfusun yüzde 3'ünden fazla kısmının aşılandığı anlamına geliyor.

NORVEÇ

Norveç'te 18 Ocak tarihi itibariyle 50 bin 611 kişi aşı oldu. Norveç, Pfizer/BioNTech aşısından sipariş etmişti. 5 milyon 300 bin nüfuslu ülkede halkın yüzde 0.93'ü aşı oldu.

FİNLANDİYA

Pfizer/BioNTech aşısına onay verilen ülkede 19 Ocak tarihi itibariyle 55 bin kişiye aşı yapıldı. 5,5 milyon nüfuslu ülkede bu nüfusun yüzde 1'lik bir kısmının aşı olduğu anlamına geliyor.

HOLLANDA

Hollanda'da 17 Ocak tarihi itibariyle nüfusun yüzde 0.45'i aşı oldu. Pfizer/BioNTech aşısını kullanan Hollanda, bugüne kadar 77 bin kişiyi aşıladı.

İTALYA

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden İtalya'da 19 Ocak tarihli verilere göre yaklaşık 1 milyon 210 bin kişi aşı oldu. 60 milyon nüfuslu ülkede bu halkın yaklaşık yüzde 2'inin aşı olduğu anlamına geliyor.

ALMANYA

Almanya'da 18 Ocak tarihi verilerine göre ülkede 1 milyon 220 bin kişi aşı oldu. Ülkenin aşılama oranı şu anda yüzde 1,5 düzeyinde.

FRANSA

Aşılamaya diğer ülkelere göre daha geç başlayan Fransa, 14 Ocak itibariyle 585 bin aşılama yaptı. Aşılama oranı yüzde 1 civarında. Yetkililer aşılamaya önümüzdeki günlerde hız verileceğini açıkladı. Fransa, Pfizer/BioNtech'in ardından Moderna aşısına da onay vermişti.

İSPANYA

İspanya'da aşılama verileri 14 Ocak tarihli. Buna göre ülkede 966 bin aşılama yapıldı. Aşılama oranı yüzde 2.07. İspanya Pfizer/BioNTech aşısına onay vermişti.

Avusturya'da aşılama oranı 0.94, Bulgaristan'da yüzde 0.25, Romanya'da yüzde 0.87 civarında.

TÜRKİYE

Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de 14 Ocak günü başlatılan aşı uygulamasının ikinci gününde toplam aşılanan kişi sayısı 500 bini geçti.

Bu kapsamda 500 bin üzerinde kişiye CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı. 20 Ocak tarihi itibariyle aşı olanların sayısı 1 milyonu geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara Şehir Hastanesi'nde aşı olmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener aşı yaptırdıklarını sosyal medya hesaplarından açıkladı.

İlk dozun uygulanmasından 28 gün sonra yapılacak ikinci dozun randevusu hekim tarafından verilip, SMS olarak cep telefonuna gönderilecek. MHRS ve e-Nabız hesabı üzerinden randevu kontrol edilebilecek veya değiştirilebilecek.

İSRAİL

Aşılama konusunda dünyada en hızlı ülke İsrail oldu. Sağlık Bakanı Yuri Elderstein'ın açıklamasına göre 20 Ocak itibariyle ülkede yaklaşık 2 milyon 802 bin kişi Kovid-19 aşısı oldu.

Bu 8,9 milyon nüfuslu ülkenin yüzde 33'ünün aşılandığı anlamına geliyor.