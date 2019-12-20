Hangi ülkeler kendi otomobilini üretebiliyor? Bakan Varank Twitter hesabında yerli otomobilin fotoğrafını paylaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın bu paylaşımı sonrası Türkiye'nin yerli otomobil macerası tekrar gündeme geldi.

1 25 Türkiye 27 Aralık'ta tanıtımını yapacağı otomobili üretime sokarsa bu alandaki 23. ülke olacak.