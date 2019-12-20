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Hangi ülkeler kendi otomobilini üretebiliyor?

Bakan Varank Twitter hesabında yerli otomobilin fotoğrafını paylaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın bu paylaşımı sonrası Türkiye'nin yerli otomobil macerası tekrar gündeme geldi.

Hangi ülkeler kendi otomobilini üretebiliyor? 1125

Türkiye 27 Aralık'ta tanıtımını yapacağı otomobili üretime sokarsa bu alandaki 23. ülke olacak.