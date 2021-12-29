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Hangi ülkeler yeni yıla daha önce girer? Yeni yıla ilk giren ülke neresi?

Yeni yıla sayılı günler kala konuyla ilgili olarak birçok farklı detay araştırılıyor. Birçok kişi yeni yıla ilk giren ülkenin neresi olduğunu merak ediyor. Peki, Hangi ülkeler yeni yıla daha önce girer? Yeni yıla ilk giren ülke neresi? İşte detaylar...

Hangi ülkeler yeni yıla daha önce girer? Yeni yıla ilk giren ülke neresi?

Ülkelerin meridyen üzerindeki konumlarının farklılık göstermesinden dolayı saat farklılıkları oluşmaktadır. Bu durum farklı ülkelerin farklı saatlerde yeni yılı karşılaması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, Hangi ülkeler yeni yıla daha önce girer? Yeni yıla ilk giren ülke neresi? Detaylar haberimizde...

Hangi ülkeler yeni yıla daha önce girer? Yeni yıla ilk giren ülke neresi?

YENİ YILA İLK GİREN ÜLKE NERESİ?

Dünyada yeni yıla ilk giren ülkeler Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkeleri Samoa ve Kiribati'dir. Bu ülkeler Türkiye saati ile 13.00'te yeni yıla giriş yapmış oluyorlar.

Hangi ülkeler yeni yıla daha önce girer? Yeni yıla ilk giren ülke neresi?

HANGİ ÜLKELER YENİ YILA DAHA ÖNCE GİRER?

Bu iki ada ülkesinden sonra ilk girenler ise  Yeni Zelanda ve Avustralya'dır. Bu ülkelerde kutlamalar büyük havai fişek gösterilerine sahne olur. Bu iki ülkeden sonra ise sırasıyla; Japonya, Tayvan, Çin ve Rusya’nın doğusundaki Anadyr, Funafuti, Yaren, Tarawa, Majuro gibi yerler ilk olarak yeni yıla giren yerler arasında yer almaktadırlar.

Hangi ülkeler yeni yıla daha önce girer? Yeni yıla ilk giren ülke neresi?

YENİ YILA SON GİREN ÜLKELER HANGİLERİDİR?

Yeni yıla ilk giren ülkeleri belirttik. Son giren ülkelerden bazıları ise şöyle; Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Cook Adaları ve Hawaii’dir.
Kimsenin yaşamadığı Baker ve Howland Adaları da en son olarak yeni yılı karşılayan yerler arasında bulunmaktadır.

Bu adalar yaklaşık olarak Türkiye’den bir gün sonra saat 16.00’da yeni yılı karşılamaktadır. 

Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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