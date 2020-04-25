Hangi ülkelerde Koronavirüs yok? İşte salgının uğramadığı o ülkeler

Trhaberler (özel haber) koronavirüsün görülmediği ülkeleri sıraladı. Birçok ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanırken, ABD, İtalya, İngiltere gibi ülkelerde koronavirüsten ölenlerin sayısı onbinlere ulaştı. Hal böyle olunca herkes "Koronavirüs olmayan ülkeler" ve "Hangi ülkede koronavirüs yok" aramaları yapmaya başladı. Peki hangi ülkelerde koronavirüs vakası yok? İşte dünyada son durum...

Koronavirüs, hemen hemen tüm ülkelere sıçramış durumda. Birçok ülkede onbinleri bulan ölü sayısı ve virüse yakalanan hasta bulunuyor. Bu ülkelerin başında ise ABD ve İtalya geliyor.

DÜNYADA KORONAVİRÜS NE DURUMDA? (24 Nisan itibari ile)

Türkiye:

Vaka sayısı: 104 bin 912

Ölüm sayısı: 2 bin 600

ABD:

Vaka sayısı: 925 bin 758

Ölüm sayısı: 52 bin 217

İngiltere:

Vaka sayısı: 143 bin 464

Ölüm sayısı: 19 bin 506

Almanya:

Vaka sayısı: 154 bin 999

Ölüm sayısı: 5 bin 760

Fransa:

Vaka sayısı: 159 bin 828

Ölüm sayısı: 22 bin 245

Hollanda:

Vaka sayısı: 36 bin 535

Ölüm sayısı: 4 bin 298

Belçika:

Vaka sayısı: 45 bin 325

Ölüm sayısı: 6 bin 917

İtalya:

Vaka sayısı: 192 bin 994

Ölüm sayısı: 25 bin 969

Koronavirüs olmayan ülkeler:

Koronavirüs tablosu, en çok ölümlerin olduğu ülkelerde böyle iken, virüsün bulunmadığı ülkelerin de olduğu biliniyor. Peki bunlar hangileri?

İşte koronavirüsün görülmediği ülkeler

TÜRKMENİSTAN

TACİKİSTAN

YEMEN

GÜNEY SUDAN

KUZEY KORE

MALAVİ ADASI

SAO TOME ve PRINCIPE

KOMOR ADALARI

LESOTHO

KORONAVİRÜSTEN NASIL KORUNULUR?

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir

Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.

Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.

Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.

Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.