Sağlık Bakanlığı, artan koronavirüs vakaları nedeniyle üniversitelerin güz dönemini uzaktan başlatma önerisi sundu. Önerinin ardından henüz tüm üniversiteler açıklama yapmasa da bir çok üniversite, uygulamalı eğitimin zorunlu olduğu programlar dışında uzaktan eğitim vereceklerini duyurdu. Peki Hangi üniversiteler uzaktan eğitim verecek?

YÖK'ün üniversiteler arasındaki koordinasyonu yürüteceği protokol kapsamında, ULAKBİM tarafından sağlanan sunucular üzerine kurulacak Uzaktan Eğitim Platformu, Sakarya Üniversitesi tarafından 15 üniversitenin hizmetine sunulacak. Platform 5 ana modülden oluşacak.

Platformda, haftalık sanal ders programlarının oluşturulmasını, uzaktan yürütülen eğitim faaliyetlerinin organize edilmesini ve yürütülmesini sağlayan "Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) Modülü", sanal sınıfların video dağıtımı için açık kaynak yazılımlardan yararlanılarak oluşturulan "Sanal Sınıf Modülü", oluşturulan sanal sınıflara kayıtlı tüm öğrencilere duyuruların yapılabileceği "Duyuru Modülü", sistem üzerinden çevrimiçi sınavların organize edilebileceği "Çevrimiçi Sınav Modülü" ve öğrenci devamı, akademisyen/sanal ders yürütülme sayıları gibi raporların sistem üzerinden alınabileceği "Raporlama Modülü" yer alacak.

HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİM VERECEK?

Platformdan, Ağrı İbrahim Çeçen, Artvin Çoruh, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis Eren, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kilis 7 Aralık, Munzur, Muş Alparslan, Osmaniye Korkut Ata, Siirt ve Şırnak üniversiteleri yararlanacak.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Marmara üniversitesi senatosu tarafından yapılan açıklamada, ''Üniversitemizin senato kararına göre 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetleri uzaktan öğretim (çevrimiçi) usulü ile gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimiz çevrimiçi öğrenim usulü ile yani derslerini canlı olarak internet üzerinden takip edeceklerdir. Marmara Üniversitesine kayıtlı yabancı uyruklu/uluslararası öğrencilerimiz diğer tüm öğrencilerimiz gibi üniversitemizin öğrenci bilgi yönetim sisteminden (ÖBYS) ders kayıtlarını internet üzerinden “online” olarak yapacaklardır. Derslerine uzaktan öğretim sistemi üzerinden çevrimiçi (canlı) olarak katılacaklardır.'' denildi.

MİMARA SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi için alınan kararı Üniversite Rektörü Handan İnci paylaştı. İnci sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: Sevgili öğrenciler, Senato kararı şu anda kesinleşmiştir. Buna göre: Uygulamalı derslerde eğitimin niteliğinden ödün vermeden sürecin nasıl planlanacağı konusunda kurum içindeki görüşmelerimiz devam etmektedir. Üniversitemiz Uzaktan Eğitim için alt yapı hazırlığını tamamlamıştır. Kurum için özelleştirilmiş yeni yazılımlarla bütün teorik dersler çevrimiçi (senkron) olarak yürütülecektir. Bu süreci mümkün olduğu kadar verimli geçirebilmemiz için, sorunlarınızı ilgili bitimlere doğrudan aktarabilmeniz amacıyla bir Talep Yönetim Sistemi açılacaktır.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin “uzaktan eğitim” yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Sağlık Bakanlığı, YÖK'e gönderdiği tavsiye raporunda üniversitelerin 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde eğitimin online devam edilmesini istedi.

İşte Sağlık Bakanlığı'nın üniversitelere bildirdiği karar şöyle:

"YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik." ifadesini kullanan Saraç, şunları kaydetti: "Bunun yanı sıra kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesileyle getirdiğimiz karma modelin (hibrit eğitim) hayırlı olmasını diliyoruz."

HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR?

Karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.

Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.