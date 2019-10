Hangi ünlüye benziyorsun? You look like uygulaması

FaceApp'ın cinsiyet ve yaş değişme yeteneklerinden sonra, başka bir yüz düzenleme uygulaması internette viral hale geldi, Gradient. Peki hangi ünlüye benziyorsun? İşte You look like uygulaması

Uygulama, yüzünüzü analiz eder ve şöhretinize benzemek için algoritmalar kullanır - son birkaç gündür fırtına ile sosyal medyayı ele geçiren bir fikir.

Jimmy Kimmel, Diploma ve Kardashians gibi ünlüler bile düşmüş!

You look like uygulaması

Tıpkı FaceApp'ın yaşlılığınızda nasıl göründüğünü gösteren ifadesi gibi, Gradient ünlü doppelganger'ınızı göstermek için bilgisayar işlemeyi kullanıyor.

Şimdi, dünyaya benzer göründüğünüz ünlüyü gösterme fikri, internet topluluğunu oldukça iyi yakaladı; milyonlarca insan uygulamayı indirdi ve birçoğu sonuçları sosyal medyada paylaştı.

Bazen, tarihi kişilikleri olan yüz lerle bile eşleşir

Hangi ünlüye benziyorsun?

Uygulama çoğunlukla ünlülerin yüzleriyle eşleşiyor, ancak bazen yüz özelliklerinizi tarihin bir kişiyle eşleştirmek için bile kullanabilir. Mesela Benjamin Franklin.

Uygulamanın geliştiricisi, Moon Inc.'e Bilet adlı bir şirket, uygulamanın çalışmasını ayrıntılı olarak açıklamadı. Ancak, makinenin öğrenmesini bir kişinin yüz özellikleriyle ünlülerin özellikleriyle eşleştirmek için kullanıyor gibi görünüyor.

Kendi görünümünüzü bulmak için, telefonunuza indirebilir ve Gradient'i indirebilir ve ünlüler için ayrılmış bölüme gidebilirsiniz.

Seçenek daha sonra fotoğrafınızı yüklemenizi ister. Tamamlandığında, sistem görüntüyü işleyecek ve neye benzediğinizi ünlülere gösterecektir.

Göze çarpan özelliği ile birlikte, Degrade'de, güzellik filtreleri uygulama, cilt tonlarını değiştirme ve diğerleri gibi düzenli fotoğraf düzenleme seçeneklerini deneyebilirsiniz.

Uygulamanın son derece popüler büyüdü. Ancak, bir Rus şirketi tarafından geliştirilen FaceApp'ın aksine, hiç kimse bu konuda alarm vermedi. Ancak, geliştirici ayrıntıları bu durumda da yetersizdir.

Fiyatı ne kadar

İlk üç gün ücretsiz olarak uygulama ile oynayabilirsiniz. Deneme süresi sona erdiğinde, aboneliği iptal etmeyi unutursanız, aylık 19,99 ABD Doları ücretlendirilirsiniz. Bir daha yüksek tarafta olduğunu iddia edebilir.