Hani Gasmi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hani Gasmi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hani Gasmi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hani Gasmi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hani Gasmi 6 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hani Gasmi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NC Magra futbol takımında oynamaktadır. NC Magra takımına 24 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hani Gasmi'nin NC Magra ile sözleşmesi 1 Ağustos 2024 tarihinde bitmektedir.

Hani Gasmi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hani Gasmi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hani Gasmi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hani Gasmi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Nisan 2021 yılında US Chaouia

31 Ağustos 2021 yılında NC Magra

11 Ekim 2021 yılında RC Kouba

24 Temmuz 2022 yılında NC Magra

Hani Gasmi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hani Gasmi şuan NC Magra takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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