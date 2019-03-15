Hani'de husumetli aileler arasında kavga: 3 ölü, 4 yaralı (3)
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişinin ölümüyle ilgili güvenlik güçleri, Zirve mahallesindeki bir eve operasyon...
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişinin ölümüyle ilgili güvenlik güçleri, Zirve mahallesindeki bir eve operasyon düzenledi. Ekipler, arama yaptıkları evde kavgaya karışıp kaçan Vahit Ö., Ahmet Ö. ve Mehmet Ö.'yü gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.
DHA
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