İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Hani'de husumetli aileler arasında kavga: 3 ölü, 4 yaralı (3)

Hani'de husumetli aileler arasında kavga: 3 ölü, 4 yaralı (3)

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişinin ölümüyle ilgili güvenlik güçleri, Zirve mahallesindeki bir eve operasyon...

Hani'de husumetli aileler arasında kavga: 3 ölü, 4 yaralı (3)

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişinin ölümüyle ilgili güvenlik güçleri, Zirve mahallesindeki bir eve operasyon düzenledi. Ekipler, arama yaptıkları evde kavgaya karışıp kaçan Vahit Ö., Ahmet Ö. ve Mehmet Ö.'yü gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.