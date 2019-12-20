Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz ile birlikte dansöz oynattı
Dün Kemal Ayvaz ile bilikte evlenen Hanife Gürdal bekarlığa veda ediyorum diyerek meyhanede dansöz oynattı. Çift eğlenceyi arkadaşları ile birlikte kutladı.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiren fenomen gelin adayı Hanife Gürdal Kemal ile evlendikten sonra bekarlığa veda için bir meyhaneye giderek dansöz oynattı.
MEYHANEDE KUTLAMA YAPTILAR
Her anını sosyal medya hesabından paylaşan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, dün kuaför salonunda fotoğraf paylaşarak evleneceğini duyurdu. Ailelerinin katıldığı nikah töreniyle evlenen Hanife, sonrasında bir meyhanede eğlence yaptı. Gürdal'ın eşi Kemal Ayvaz, Instagram hesabından "Bekarlığa veda partim" notuyla bir dansöz videosu paylaştı.
HANİFE DANSÖZE EŞLİK ETTİ
Yakın zamanda önce başörtüsünü çıkaran Hanife ise masaya çıkarak göbek atan dansöze eşlik etti. Çiftin alkollü mekandaki kutlama görüntüleri ise sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
HABERE YORUM KAT