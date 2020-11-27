Hanife Gürdal'a eşinden canlı yayında evlilik teklifi!
Lerzan'la Çok Mutlu programına konuk olan Hanife Gürdal, canlı yayında eşi Kemal Ayvaz tarafından evlilik teklifi aldı. Romantik anların yaşandığı stüdyoda Hanife Gürdal'ın teklifi kabul etmesinin ardından Lerzan Mutlu ise Gürdal'a çeyrek altın taktı. O anlar kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.
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27 Kasım 2020 Cuma 14:11
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