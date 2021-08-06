Hanım isminin anlamı nedir, Hanım ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Hanım isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Hanım ismi ne demek, Hanım ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Hanım isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Hanım İsminin anlamı nedir? TDK Hanım anlamı:

Hanım ismi Türk Dil Kurumunda d farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. isim Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan:

Ülker Hanım.

2. isim Kadın, eş:

"Yaptığı çiçek suyunun ilk bardağını kendi içtikten sonra ikincisini hanımına getirir." - Hüseyin Rahmi Gürpınar

3. isim Toplumsal durumu, varlığı iyi olan, hizmetinde bulunulan kadın:

"Becerikli hâliyle Zeynep'e ve hanımına ait bütün işleri elinin içine almıştı." - Halide Edip Adıvar

4. sıfat Kadınlığın bütün iyi niteliklerini taşıyan:

Hanım kadın. Hanım kız.

Hanım İsmi Kuranda geçiyor mu?

Hanım ismi kuranda geçmemektedir.

Hanım isminin kökeni:

Hanım ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de 68390 kişi tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır.

Hanım isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Hanım isminin rengi:

Celadon

Hanım ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Hanım isminin Harf Analizi Nedir ?

Hanım ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

H : Statü/para, garantici

A : Öncü, lider, mantıklı

N : Sağduyulu, utangaç

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Hanım isminin Numerolojisi Kaçtır?

Hanım ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

H : 10

A : 1

N : 17

I : 11

M : 16

= 55 – Hanım İsminin Numeroloji Toplamı 55’dir.

Hanım isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Hanım ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Hanım isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

H: 8 A: 1 N: 5 I: 9 M: 4 = 27

2 + 7 = 9 Kader sayısıdır

Hanım isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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