Hankui Gong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hankui Gong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hankui Gong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hankui Gong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hankui Gong 1 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 巩汉魁 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hankui Gong Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hankui Gong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 9 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Hankui Gong'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hankui Gong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hankui Gong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hankui Gong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hankui Gong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2019 yılında CD Rongcheng

12 Nisan 2021 yılında BJ IT

31 Aralık 2021 yılında CD Rongcheng

29 Nisan 2022 yılında NT Zhiyun

31 Aralık 2022 yılında CD Rongcheng

Hankui Gong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hankui Gong şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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