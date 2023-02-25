Hanlin Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hanlin Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hanlin Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hanlin Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hanlin Wang 11 Kasım 1989 tarihinde Liaoning, Dalian şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 王翰林 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hanlin Wang Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hanlin Wang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 11 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Hanlin Wang'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 31 Ocak 2023 tarihinde bitmektedir.

Hanlin Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hanlin Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hanlin Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hanlin Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2016 yılında JX Beidamen

1 Ocak 2018 yılında JX Beidam. Res.

1 Nisan 2018 yılında CD Rongch. Res.

11 Temmuz 2019 yılında CD Rongcheng

Hanlin Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hanlin Wang şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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