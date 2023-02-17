Hannes Kung kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hannes Kung Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hannes Kung adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hannes Kung Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hannes Kung 2 Şubat 2003 tarihinde Bludenz şehrinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hannes Kung Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hannes Kung, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Austria Lustenau futbol takımında oynamaktadır. SC Austria Lustenau takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hannes Kung'nin SC Austria Lustenau ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hannes Kung Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hannes Kung isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hannes Kung Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hannes Kung futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Vorarlberg U15

1 Temmuz 2018 yılında Vorarlberg U16

1 Temmuz 2019 yılında Vorarlberg U18

1 Temmuz 2021 yılında A. Lustenau

Hannes Kung Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hannes Kung şuan SC Austria Lustenau takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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