Hannes Meeus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hannes Meeus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hannes Meeus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hannes Meeus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hannes Meeus 26 Ocak 1989 tarihinde Vilvoorde şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hannes Meeus Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hannes Meeus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Tienen futbol takımında oynamaktadır. KVK Tienen takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Hannes Meeus'nin KVK Tienen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hannes Meeus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hannes Meeus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hannes Meeus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hannes Meeus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında KVK Tienen

1 Temmuz 2010 yılında Geel-Meerhout

1 Temmuz 2014 yılında KFCO Beerschot

1 Temmuz 2016 yılında FCV Dender EH

1 Temmuz 2018 yılında KVK Tienen

Hannes Meeus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hannes Meeus şuan KVK Tienen takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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