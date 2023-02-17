Hannes Smolders kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hannes Smolders Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hannes Smolders adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hannes Smolders Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hannes Smolders 24 Şubat 1998 tarihinde Lier şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hannes Smolders Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hannes Smolders, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFC Dessel Sport futbol takımında oynamaktadır. KFC Dessel Sport takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hannes Smolders'nin KFC Dessel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hannes Smolders Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hannes Smolders isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hannes Smolders Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hannes Smolders futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında KV Mechelen U21

1 Temmuz 2017 yılında KV Mechelen

1 Ocak 2019 yılında KSK Lierse Kem.

30 Haziran 2019 yılında KV Mechelen

1 Temmuz 2019 yılında KSK Lierse Kem.

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

21 Eylül 2021 yılında KVC Westerlo

22 Eylül 2021 yılında KFC Houtvenne

30 Haziran 2022 yılında KVC Westerlo

1 Temmuz 2022 yılında Dessel Sport

Hannes Smolders Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hannes Smolders şuan KFC Dessel Sport takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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