Hannes Sveijer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hannes Sveijer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hannes Sveijer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hannes Sveijer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hannes Sveijer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hannes Sveijer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hannes Sveijer

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hannes Sveijer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hannes Sveijer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hannes Sveijer 28 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hannes Sveijer Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Hannes Sveijer, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Sirius futbol takımında oynamaktadır. IK Sirius takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Hannes Sveijer'nin IK Sirius ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Hannes Sveijerboyu ve yaşı kaç

Hannes Sveijer Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hannes Sveijer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Hannes Sveijer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hannes Sveijer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Sirius U19

1 Ocak 2020 yılında Sirius

30 Haziran 2020 yılında IFK Luleå

17 Ağu 2020 yılında Sirius

25 Ağu 2020 yılında Sollentuna FK

30 Kasım 2020 yılında Sirius

29 Mart 2021 yılında Sandvikens IF

30 Kasım 2021 yılında Sirius

21 Şubat 2022 yılında Sandvikens IF

30 Kasım 2022 yılında Sirius

Hannes Sveijer kimdir

Hannes Sveijer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hannes Sveijer şuan IK Sirius takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IK Sirius (-2021)

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Hannes Sveijer nereli

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