Hannes Thor Halldorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hannes Thor Halldorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hannes Thor Halldorsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hannes Thor Halldorsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hannes Thor Halldorsson 27 Nisan 1984 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Hannes Þór Halldórsson şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hannes Thor Halldorsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Olafur Gardarsson yapmaktadır. Hannes Thor Halldorsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

{oynadıgı-takım} futbol takımında oynamaktadır. {oynadıgı-takım} takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hannes Thor Halldorsson'nin {oynadıgı-takım} ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hannes Thor Halldorsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/hanneshalldors

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/hanneshalldorsson/

Hannes Thor Halldorsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hannes Thor Halldorsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Hannes Thor Halldorsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hannes Thor Halldorsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında Leiknir

3 Nisan 2005 yılında Afturelding

9 Ocak 2006 yılında Stjarnan

31 Mart 2007 yılında Fram Reykjavík

20 Şubat 2011 yılında KR Reykjavík

30 Mart 2012 yılında Brann

5 Mayıs 2012 yılında KR Reykjavík

30 Ocak 2014 yılında Sandnes Ulf

6 Temmuz 2015 yılında NEC Nijmegen

11 Mart 2016 yılında Bodø/Glimt

17 Temmuz 2016 yılında NEC Nijmegen

18 Temmuz 2016 yılında Randers

4 Temmuz 2018 yılında Karabağ

12 Nisan 2019 yılında Valur

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

30 Haziran 2022 yılında Víkingur

1 Ocak 2023 yılında Kariyer sonu

Hannes Thor Halldorsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hannes Thor Halldorsson şuan {oynadıgı-takım} takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Hannes Thor Halldorsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda takımında 1 numaralı formasıyla 6 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 77 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.