Hans Christian Bonnesen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hans Christian Bonnesen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hans Christian Bonnesen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hans Christian Bonnesen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hans Christian Bonnesen 17 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hans Christian Bonnesen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hans Christian Bonnesen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Fremad Amager futbol takımında oynamaktadır. BK Fremad Amager takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hans Christian Bonnesen'nin BK Fremad Amager ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hans Christian Bonnesen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hans Christian Bonnesen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hans Christian Bonnesen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hans Christian Bonnesen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Helsingör U19

1 Temmuz 2019 yılında FC Helsingör

1 Temmuz 2021 yılında Fremad Amager

Hans Christian Bonnesen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hans Christian Bonnesen şuan BK Fremad Amager takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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