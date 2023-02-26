Hans Kwofie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hans Kwofie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hans Kwofie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hans Kwofie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hans Kwofie 10 Haziran 1989 tarihinde Tarkwa şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hans Kwofie Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mazran Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aduana Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Aduana Stars FC takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Hans Kwofie'nin Aduana Stars FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hans Kwofie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hans Kwofie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hans Kwofie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hans Kwofie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2015 yılında Al-Orouba SC

1 Şubat 2016 yılında Bechem United

1 Şubat 2017 yılında Ashanti Gold

2 Ocak 2018 yılında Smouha

1 Temmuz 2018 yılında Singida United

1 Ocak 2019 yılında Puchong Fuerza

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

6 Temmuz 2020 yılında Ashanti Gold

17 Şubat 2021 yılında Legon Cities FC

15 Ağustos 2022 yılında Medeama

3 Şubat 2023 yılında Aduana Stars

Hans Kwofie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hans Kwofie şuan Aduana Stars FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Hans Kwofie Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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