Hans Nicolussi Caviglia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hans Nicolussi Caviglia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hans Nicolussi Caviglia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hans Nicolussi Caviglia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hans Nicolussi Caviglia 18 Haziran 2000 tarihinde Aosta şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hans Nicolussi Caviglia Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TMP SOCCER srl yapmaktadır. Hans Nicolussi Caviglia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Salernitana 1919 futbol takımında oynamaktadır. US Salernitana 1919 takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hans Nicolussi Caviglia'nin US Salernitana 1919 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hans Nicolussi Caviglia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/hansnicolussi/

Hans Nicolussi Caviglia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hans Nicolussi Caviglia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Hans Nicolussi Caviglia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hans Nicolussi Caviglia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Juventus U17

1 Temmuz 2017 yılında Juventus U19

21 Şubat 2019 yılında Juventus U23

2 Eylül 2019 yılında Perugia

31 Ağu 2020 yılında Juventus U23

5 Ekim 2020 yılında Parma

30 Haziran 2021 yılında Juventus U23

12 Temmuz 2022 yılında Südtirol

4 Ocak 2023 yılında Juve Next Gen

5 Ocak 2023 yılında Salernitana

30 Haziran 2023 yılında Juve Next Gen

Hans Nicolussi Caviglia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hans Nicolussi Caviglia şuan US Salernitana 1919 takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Hans Nicolussi Caviglia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İtalya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 13 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İtalya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.