Hansel Zapata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hansel Zapata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hansel Zapata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hansel Zapata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hansel Zapata 11 Şubat 1995 tarihinde Puerto Tejada şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Hansel Orlando Zapata Zape şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hansel Zapata Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MASPILO yapmaktadır. Hansel Zapata, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aluminium Arak FC futbol takımında oynamaktadır. Aluminium Arak FC takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hansel Zapata'nin Aluminium Arak FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hansel Zapata Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hanseljr27/

Hansel Zapata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hansel Zapata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hansel Zapata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hansel Zapata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Union Magdalena

1 Ocak 2017 yılında Once Caldas

1 Ocak 2018 yılında CD La Equidad

1 Temmuz 2019 yılında Millonarios

1 Temmuz 2020 yılında CD La Equidad

1 Temmuz 2021 yılında FC Sheriff

3 Eylül 2021 yılında Slaven Belupo

30 Haziran 2022 yılında FC Sheriff

27 Temmuz 2022 yılında Aluminium Arak

Hansel Zapata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hansel Zapata şuan Aluminium Arak FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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