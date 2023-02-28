Hansell Riojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hansell Riojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hansell Riojas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hansell Riojas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hansell Riojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hansell Riojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hansell Riojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hansell Riojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hansell Riojas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hansell Riojas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hansell Riojas 15 Ekim 1991 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Hansell Argenis Riojas la Rosa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hansell Riojas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hansell Riojas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cienciano futbol takımında oynamaktadır. Club Cienciano takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hansell Riojas'nin Club Cienciano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hansell Riojas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hansriojas26/

Hansell Riojas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hansell Riojas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Hansell Riojas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hansell Riojas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Sport Boys

1 Ocak 2013 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2014 yılında Cienciano

1 Ocak 2015 yılında César Vallejo

1 Ocak 2017 yılında Alianza Lima

1 Temmuz 2017 yılında Belgrano

31 Aralık 2017 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2020 yılında Sport Boys

4 Ocak 2021 yılında Cienciano

1 Ocak 2022 yılında Cusco FC

6 Mayıs 2022 yılında Kulüpsüz

11 Temmuz 2022 yılında Cienciano

Hansell Riojas kimdir

Hansell Riojas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hansell Riojas şuan Club Cienciano takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alianza Lima (2005-2010)

Hansell Riojas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Peru takımında 3 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Hansell Riojas nereli

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