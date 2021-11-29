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Hanuka Bayramı nedir? Ne zaman ve kimler kutlar? 2021 Hanuka Bayramı

Hanuka Bayramı her sene belirli tarihlerde Yahudiler tarafından kutlanmaktadır. Bayram Işık Festivali olarak da adlandırılmaktadır ve çeşitli kutlama törenleri yapılır. Peki, Hanuka Bayramı nedir? Ne zaman ve kimler kutlar? İşte 2021 Hanuka Bayramı...

Hanuka Bayramı nedir? Ne zaman ve kimler kutlar? 2021 Hanuka Bayramı

İbrani takvimine göre Kislev'in 25. günü başlayıp sekiz gün süren bir Yahudi bayramı olan Hanuka, aynı takvime göre resmi yılın üçüncü ayıdır ve dini yılın dokuzuncu ayı olmaktadır. Gregoryen takvimine göre ise Kasım-Aralık aylarına denk gelmektedir. 'Rüyalar ayı' olarak da isimlendirilmektedir. Bu bağlamda, Hanuka Bayramı nedir? Ne zaman ve kimler kutlar? İşte 2021 Hanuka Bayramı ve detayları...

Hanuka Bayramı nedir? Ne zaman ve kimler kutlar? 2021 Hanuka Bayramı

HANUKA BAYRAMI NEDİR, NASIL KUTLANIR?

Hanuka ya da Işıklar Bayramı, Seleukos İmparatorluğu'nun elindeki Kudüs'ün MÖ 200'lerde Yahudiler tarafından geri alınmasının şerefine 2200 yıldır kutlanan bir Yahudi bayramı olmaktadır. Hanuka Bayramı İbrani takvimine göre Kislev'in 25. gününden başlar ve sekiz gün boyunca devam eder. Gregoryen takvimine göre ise en erken Kasım'ın sonunda, en geç ise Aralık ayının ortalarında olur. 

Hanuka Bayramı nedir? Ne zaman ve kimler kutlar? 2021 Hanuka Bayramı

Menora isimli dokuz dallı şamdanın mumları yakılarak festival başlar. Bir dal tipik olarak diğerlerinin üstüne ya da altına yerleştirilmektedir. Bir mum, diğer sekiz mumun yakılmasında kullanılır. Bu özel muma şamaş denmektedir. Hanuka sözcüğünün kelime anlamı İbranice; "adama, ithaf etmek" anlamlarına gelmektedir. Bu bayram, Gregoryen takvimiyle aralık, kasım sonu ya da çok seyrek olarak ocak başına denk gelmektedir.

Hanuka Bayramı nedir? Ne zaman ve kimler kutlar? 2021 Hanuka Bayramı

Festival Hanukiya adı verilen; Menora'ya benzeyen ancak fazladan iki kolu olan 9 kollu şamdanın yakılması ile kutlanmaktadır. Birinci bir gün bir tane, ikinci gün iki tane yakılır ve bayram süresince her gün bir gün fazla kolun yanmasıyla devam etmektedir. Hanukiya şamdanının ortasında bulunan ve  diğerlerine göre daha yukarıda bulunan kola Şamaş denmektedir ve her gün yanmaktadır.

Hanuka Bayramı nedir? Ne zaman ve kimler kutlar? 2021 Hanuka Bayramı

2021 HANUKA BAYRAMI NE ZAMAN ?

Hanuka Bayramı, 2021 yılında 28 Kasım 2021 Pazar ve 6 Aralık 2021 Pazartesi tarihleri arasına denk gelmektedir.

Hanuka Bayramı nedir? Ne zaman ve kimler kutlar? 2021 Hanuka Bayramı

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