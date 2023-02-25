Hanwen Deng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hanwen Deng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hanwen Deng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hanwen Deng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hanwen Deng 8 Ocak 1995 tarihinde Chongqing şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 邓涵文 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hanwen Deng Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hanwen Deng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına 29 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Hanwen Deng'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hanwen Deng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hanwen Deng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 575 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hanwen Deng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hanwen Deng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında TY Z. Jiayi

31 Aralık 2014 yılında Renhe Reserve

1 Ocak 2015 yılında NMG Zhongyou

23 Şubat 2017 yılında BJ Renhe

1 Ocak 2018 yılında GZ Evergrande

29 Nisan 2022 yılında WH Three Towns

Hanwen Deng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hanwen Deng şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Hanwen Deng Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 3 numaralı formasıyla 10 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U18 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 24 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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