Hany Adel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hany Adel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hany Adel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hany Adel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hany Adel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hany Adel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hany Adel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hany Adel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hany Adel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hany Adel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hany Adel 15 Şubat 1992 tarihinde Tanta şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da هانى عادل şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hany Adel Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eihab Ragab yapmaktadır. Hany Adel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ghazl El Mahalla futbol takımında oynamaktadır. Ghazl El Mahalla takımına 9 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Hany Adel'nin Ghazl El Mahalla ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hany Adel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hany Adel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Hany Adel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hany Adel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında KF Tirana B

1 Ocak 2011 yılında El Masry

1 Temmuz 2011 yılında Mansoura

1 Temmuz 2012 yılında Tanta SC

15 Ağustos 2017 yılında Pharco FC

9 Ocak 2019 yılında El Mahalla

Hany Adel kimdir

Hany Adel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hany Adel şuan Ghazl El Mahalla takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ghazl El Mahalla

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Hany Adel nereli

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