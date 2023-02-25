Hao Fang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hao Fang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hao Fang kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hao Fang ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hao Fang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hao Fang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hao Fang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hao Fang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hao Fang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hao Fang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hao Fang 3 Ocak 2000 tarihinde Yangzhou, Jiangsu şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 方昊 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hao Fang Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hao Fang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 5 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Hao Fang'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hao Fang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hao Fang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Hao Fang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hao Fang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2018 yılında Desportivo U20

1 Ocak 2020 yılında Desp. Brasil

16 Ağustos 2020 yılında SD Taishan Res.

5 Eylül 2020 yılında IM Zhongyou

31 Aralık 2020 yılında SD Taishan Res.

9 Nisan 2021 yılında WH FC

31 Aralık 2021 yılında SD Taishan Res.

5 Mayıs 2022 yılında SD Taishan

Hao Fang kimdir

Hao Fang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hao Fang şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Hao Fang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çin takımında 20 numaralı formasıyla 20 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Hao Fang nereli

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