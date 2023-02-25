Hao Fu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hao Fu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hao Fu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hao Fu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hao Fu 4 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 付浩 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hao Fu Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 21 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Hao Fu'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Hao Fu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hao Fu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hao Fu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hao Fu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında SD Taishan U21

21 Nisan 2022 yılında SZ FC

Hao Fu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hao Fu şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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