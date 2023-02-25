Hao Guo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hao Guo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hao Guo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hao Guo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hao Guo 14 Ocak 1993 tarihinde Tianjin şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 郭皓 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hao Guo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jingjing Zhou yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına 8 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Hao Guo'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hao Guo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hao Guo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hao Guo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hao Guo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında TJ Teda

8 Nisan 2021 yılında CZ Mighty Lions

Hao Guo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hao Guo şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Hao Guo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin U19 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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