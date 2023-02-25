Hao Ning kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hao Ning Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hao Ning adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hao Ning Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hao Ning 12 Mart 1985 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 宁浩 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hao Ning Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 21 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Hao Ning'nin Dalian Professional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hao Ning Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hao Ning isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hao Ning Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hao Ning futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında SZ Xinqiao

8 Ekim 2018 yılında Kulüpsüz

17 Haziran 2019 yılında LN SY Urban

21 Nisan 2022 yılında DL Pro

Hao Ning Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hao Ning şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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